В центральной части России сильные наводнения

В результате резкого потепления и дружного таяния снега Волга вышла из берегов, и больше всего из-за ее разлива пострадала Воронежская область. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Там подтоплены не только подворья, но целые деревни и даже города. В нескольких районах объявили срочную эвакуацию. В борьбе с паводком участвуют полторы тысячи спасателей, задействовано более 500 единиц спецтехники.
Наводнения отмечаются также в Приморском регионе и других регионах России.
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