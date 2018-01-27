В центре Баку прогремел взрыв

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажном жилом доме в центре Баку в Азербайджане прогремел взрыв, сообщают информагентства со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что причиной стал взрыв газа. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.
На месте происшествия работают спасатели и полиция.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ПО "Азеригаз" Руслана Алиева, причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа. В результате взрыва пострадал один человек.-0-
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