В центре Баку прогремел взрыв

На месте происшествия. Фото из социальных сетей

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В многоэтажном жилом доме в центре Баку в Азербайджане прогремел взрыв, сообщают информагентства со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что причиной стал взрыв газа. Находящимся поблизости торговым объектам нанесен ущерб.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора ПО "Азеригаз" Руслана Алиева, причиной инцидента, по предварительным данным, стала утечка газа. В результате взрыва пострадал один человек.-0-