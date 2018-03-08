В центре Киева по ресторану выстрелили из гранатомета

8 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Ночью в центре Киева неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
Выгорело около 50 кв. м ресторана. От взрыва в доме вылетели стекла в окнах. Для тушения пожара были вызваны несколько подразделений киевских спасателей.
За несколько десятков метров от места взрыва следователи нашли стреляную пусковую трубу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.
По предварительным данным, пострадавших нет.-0-
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