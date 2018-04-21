В центре Токио объявили угрозу теракта - объявление оказалось ошибкой

Утром в субботу в центральном районе Токио Тиеда, в котором располагается здание японского парламента и дворец императора Японии, по громкоговорителям передали сообщение об угрозе террористического акта.

Такое объявление прозвучало в 9.45 по местному времени, а вскоре на сайте администрации района появилось сообщение, что информация об угрозе масштабного террористического акта была ложной.

Предполагают, что ошибочное сообщение могло прозвучать по вине одного из сотрудников, который проверял оборудование оповещения.