В цирке Воронежа упала конструкция, пострадали 4 человека

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека госпитализированы в Воронежскую больницу БСМП №1 после падения конструкции в цирке. Инцидент произошел во время выступления цирковой труппы народного артиста России Тамерлана Нугзарова. Об этом сообщает ТАСС.

Падая, конструкция задела конных артистов на манеже, у двоих мужчин диагностировали переломы позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму, у одной женщины - перелом ребер, компрессионный перелом позвоночника и ушиб грудной клетки. Все они - участники конного номера циркового шоу "Легенда". В больницу госпитализирована еще одна артистка цирка, ее обследуют врачи, о диагнозе пока ничего не сообщается.

Выступление артистов конного номера подходило к концу, когда на манеж упала конструкция с артистами. Никто из зрителей не пострадал.

Оборвавшийся трос на конструкции с гимнастками мог стать причиной ЧП. Второе шоу в субботу по оперативно измененному сценарию проходит в обычном режиме.

Как сообщили ТАСС в цирке, за кулисами во время выступления упала с высоты 3-4 м подъемная конструкция с шестью гимнастками. По первым видимым признакам, причиной падения конструкции стал оборвавшийся трос.-0-