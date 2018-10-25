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В Туапсе из-за сильных дождей обрушился автодорожный мост

В мире 25.10.2018 | 00:27
Фото федерального агентства новостей
Фото федерального агентства новостей

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мост обрушился в Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных дождей, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. В результате происшествия пострадавших нет.

Из-за обрушения оказался перекрытым проезд по единственной прямой дороге, которая связывает столицу Адыгеи Майкоп с черноморским побережьем. Переливы через дорогу произошли на шести участках, на некоторых проехать невозможно. Зафиксирован перелив через дорогу Георгиевское - Большое Псеушхо, из-за подтопления на 13-м км движение прекращено.

В Краснодарском крае подтоплены ливнем 18 населенных пунктов. На прибрежных к рекам территориях подтоплены домовладения и объекты социального значения.

От ливня пострадали Туапсинский, Хадыженский и Апшеронский районы. Эвакуация понадобилась 50 местным жителям.

После сильных дождей в Краснодарском крае подтопило железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. Режим ЧС объявлен в Туапсинском районе и подтопленном населенном пункте Апшеронского.-0-

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паводки, природа, происшествия, Россия
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