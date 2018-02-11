В Турции 73 человека заразились сибирской язвой

В Турции 73 человека были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщают информагентства.
Инцидент произошел в провинции Трабзон. Там один мужчина заколол корову, у которой была выявлена сибирская язва, и раздал мясо соседям. Все пострадавшие после употребления мяса ощущали слабость и тошноту. Медики подтвердили диагноз. Сообщается, что одна из пострадавших скончалась.
Власти региона намерены провести расследование этого инцидента.-0-
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