В Турции 73 человека заразились сибирской язвой

В Турции 73 человека были госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой. Об этом сообщают информагентства.

Инцидент произошел в провинции Трабзон. Там один мужчина заколол корову, у которой была выявлена сибирская язва, и раздал мясо соседям. Все пострадавшие после употребления мяса ощущали слабость и тошноту. Медики подтвердили диагноз. Сообщается, что одна из пострадавших скончалась.

Власти региона намерены провести расследование этого инцидента.-0-