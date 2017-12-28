В Турции мужчина открыл огонь по школьникам на свадьбе

Мужчина 56 лет подозревается в стрельбе возле одной из школ города Газиантеп, что на юге Турции. В результате стрельбы ранения получили пять школьников и один взрослый.
Подозреваемый открыл огонь из помпового ружья во время свадьбы. Его мишенями стали школьники, игравшие в футбол на площадке у школы. Пострадали подростки от 10 до 17 лет. Все раненые доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый объявлен в розыск. Ему инкриминируют еще совершенных ранее преступлений.
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