В Турции мужчина открыл огонь по школьникам на свадьбе

Мужчина 56 лет подозревается в стрельбе возле одной из школ города Газиантеп, что на юге Турции. В результате стрельбы ранения получили пять школьников и один взрослый.

Подозреваемый открыл огонь из помпового ружья во время свадьбы. Его мишенями стали школьники, игравшие в футбол на площадке у школы. Пострадали подростки от 10 до 17 лет. Все раненые доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый объявлен в розыск. Ему инкриминируют еще совершенных ранее преступлений.