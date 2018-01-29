В Турции обнаружили комаров - переносчиков лихорадки Зика

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции обнаружили комаров, переносящих лихорадку Зика. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Роспотребнадзор.

"По данным Министерства здравоохранения Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты прогнозируют распространение ареала обитания комаров - переносчиков вируса на центральные районы страны и северное побережье. Принимаются меры по сдерживанию их распространения.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.

К клиническим симптомам вируса Зика, также известного как лихорадка Зика, относятся повышение температуры тела, сыпь, боль в суставах, конъюнктивит. Наиболее опасен вирус для беременных женщин, так как он может вызвать различные отклонения в развитии плода. Самым тяжелым из них считается микроцефалия - значительное уменьшение размера черепа, которое может сопровождаться умственной отсталостью, а также отклонениями в работе слуховых и зрительных органов. Вирус Зика переносят комары рода Aedes, он также может передаваться половым путем.-0-