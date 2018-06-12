В Турции открыли газопровод TANAP

Церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) прошла в турецкой провинции Эскишехир.

В ней приняли участие президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Сербии Александр Вучич, Украины Петр Порошенко.

"Сегодня исторический день. Проект TANAP - это результат многостороннего сотрудничества. Особенно радует то, что мы открываем его ранее запланированных сроков. Политическая воля ускорила реализацию этого проекта. Это будет самый большой газопровод в Европу. В июне 2019 году мы планируем осуществить по этому газопроводу первую поставку газа в Грецию. Проект даст работу 10 тысячам человек", — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции, первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 миллиардов кубометров газа в год, большая часть газа (10 миллиардов) пойдет в Европу.