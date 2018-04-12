В Турции появится сад в память о жертвах трагедии в Кемерово

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции посадят сад в память о погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Россотрудничества Элеонору Митрофанову.

Планируется посадить столько деревьев, сколько человек погибло в торговом центре. Сад буде символизировать вечность жизни.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Он унес жизни 64 человек, в том числе погиб 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них 27 детей.-0-