В Турции при обрушении пирса пятизвездочного отеля пострадали 8 туристов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории пятизвездочного отеля в курортном поселке Дидим на юго-западе Турци обрушился пирс, есть пострадавшие, сообщают информагентства со ссылкой на турецкую прессу.

Инцидент произошел 5 мая около часа ночи по местному времени. Конструкция 15-метрового бетонного полотна рухнула в воду, в этот момент на пирсе находились отдыхающие.

Очевидцы рассказали, что некоторых туристов придавило кусками бетона, поэтому их долго не могли вытащить из воды. Предварительно сообщается о восьми пострадавших, которые госпитализированы в больницы региона. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Прокуратура провинции Айдына начала расследование по данному инциденту. Установлено, что пирс был незаконно построен и не имел необходимых документов на использование.-0-