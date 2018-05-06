В Турции при обрушении пирса пятизвездочного отеля пострадали 8 туристов

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории пятизвездочного отеля в курортном поселке Дидим на юго-западе Турци обрушился пирс, есть пострадавшие, сообщают информагентства со ссылкой на турецкую прессу.
Инцидент произошел 5 мая около часа ночи по местному времени. Конструкция 15-метрового бетонного полотна рухнула в воду, в этот момент на пирсе находились отдыхающие.
Очевидцы рассказали, что некоторых туристов придавило кусками бетона, поэтому их долго не могли вытащить из воды. Предварительно сообщается о восьми пострадавших, которые госпитализированы в больницы региона. Двое из них находятся в критическом состоянии.
Прокуратура провинции Айдына начала расследование по данному инциденту. Установлено, что пирс был незаконно построен и не имел необходимых документов на использование.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4213 BYN
|2.417 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.0234 BYN
|2.0195 BYN
|2.024 BYN
|RUB
|3.199 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN