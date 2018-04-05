В Турции при стрельбе в университете погибли 4 человека

5 апреля, Эскишехир /БЕЛТА - Анадолу/. Научный сотрудник университета Османгази в турецком городе Эскишехир 5 апреля открыл стрельбу в стенах университета.

В результате инцидента погибли четыре человека: заместитель декана, секретарь, научный сотрудник и доцент университета, еще трое получили ранения.

Подозреваемый арестован. Ведется расследование по делу.-0-