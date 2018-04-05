В Турции при стрельбе в университете погибли 4 человека

5 апреля, Эскишехир /БЕЛТА - Анадолу/. Научный сотрудник университета Османгази в турецком городе Эскишехир 5 апреля открыл стрельбу в стенах университета.
В результате инцидента погибли четыре человека: заместитель декана, секретарь, научный сотрудник и доцент университета, еще трое получили ранения.
Подозреваемый арестован. Ведется расследование по делу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.958 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4095 BYN
|3.395 BYN
|3.41 BYN