В Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции сегодня проходят досрочные президентские и парламентские выборы, сообщают информагентства.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению экспертов, имеет высокие шансы сохранить за собой эту должность. Его основным конкурентом на президентских выборах выступает кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже. Также в избирательных бюллетенях досрочных президентских выборов еще 4 кандидата.

Реджеп Тайип Эрдоган возглавлял правительство Турции с 2003 по 2014 год. В августе 2014-го он стал президентом страны.

После выборов в Турции официально вступят в силу поправки о введении президентской системы правления, вместо парламентской.-0-