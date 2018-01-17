В Турции разбился военно-транспортный самолет

17 января, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В провинции Испарта на юго-западе Турции разбился военно-транспортный самолет, три человека погибли. Об этом сообщает Генштаб ВС Турции.

Самолет CN-235 CASA, совершавший учебный полет, вылетел с аэродрома в провинции Эскишехир в 11.03 по местному времени, экипаж состоял из трех человек. В 12.50 самолет пропал с радаров, после чего была начата поисково-спасательная операция.

Обломки самолета и тела погибших военнослужащих были обнаружены к северу от озера Эгирдир в провинции Испарта.-0-