В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд: 10 человек погибли

Железнодорожная катастрофа произошла на северо-западе страны. В следовавшем из Капыкуле в Стамбул пассажирском поезде сошли с рельсов пять вагонов. Трагедия произошла в районе турецкой провинции Текирдаг, сообщает ТАСС.

В результате аварии 10 человек погибли, еще 73 получили ранения. На месте работают бригады спасателей и скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.