В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд: 10 человек погибли

Железнодорожная катастрофа произошла на северо-западе страны. В следовавшем из Капыкуле в Стамбул пассажирском поезде сошли с рельсов пять вагонов. Трагедия произошла в районе турецкой провинции Текирдаг, сообщает ТАСС.
В результате аварии 10 человек погибли, еще 73 получили ранения. На месте работают бригады спасателей и скорой помощи. Причины происшествия устанавливаются.
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