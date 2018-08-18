В Турции в аварии с участием 32 машин пострадали 15 человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса в результате аварии с участием 32 автомобилей один человек погиб, еще 15 получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета Daily Sabah. Все 15 человек были госпитализированы. Десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте.
В ДТП попали грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.
Причиной аварии стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3366 BYN
|2.333 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0508 BYN
|2.049 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|3.061 BYN
|3.04 BYN
|3.06 BYN