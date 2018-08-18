В Турции в аварии с участием 32 машин пострадали 15 человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Турции на трассе Эскишехир-Бурса в результате аварии с участием 32 автомобилей один человек погиб, еще 15 получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета Daily Sabah. Все 15 человек были госпитализированы. Десятки людей получили первую медицинскую помощь на месте.

В ДТП попали грузовик, два пассажирских автобуса, два микроавтобуса и 27 легковых машин.

Причиной аварии стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Полиция ведет поиски этой машины и водителя.-0-