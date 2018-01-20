В Турции в автобусной аварии погибли 11 человек

20 января, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В турецкой провинции Эскишехир произошла авария со школьным автобусом. По предварительным данным, погибли 11 человек, свыше 40 получили ранения.

Экскурсионный автобус вез школьников из Анкары в Бурсу. ДТП произошло на 12-м км шоссе Эскишехир - Божуюк. Автобус врезался в деревья, растущие вдоль трассы.-0-