12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре человека, 22 ранены, сообщают информагентства.
ДТП произошло рано утром 12 мая в провинции Ардахан на северо-востоке Турции. Сообщается, что водитель потерял управление автобусом, на котором учителя и их семьи, отправились в турпоездку выходного дня.
В результате аварии автобус перевернулся, погибли трое пассажиров и водитель. В больницу доставлены 22 пострадавших с травмами различной степени тяжести, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Идет расследование.-0-
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