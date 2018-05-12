12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре человека, 22 ранены, сообщают информагентства.

ДТП произошло рано утром 12 мая в провинции Ардахан на северо-востоке Турции. Сообщается, что водитель потерял управление автобусом, на котором учителя и их семьи, отправились в турпоездку выходного дня.

В результате аварии автобус перевернулся, погибли трое пассажиров и водитель. В больницу доставлены 22 пострадавших с травмами различной степени тяжести, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Идет расследование.-0-