В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

19 июня, Айдын /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Автобус, следовавший из курортного города Бодрум в Стамбул, попал в аварию, в результате чего 45 человек пострадали. Об этом сообщают турецкая жандармерия, полиция и медицинская служба.

Пассажиры и водитель оказались заблокированы в автобусе после того, как он съехал с дороги на перекрестке. Помощь пострадавшим оказали спасательные команды пожарной части.

Двое из находившихся в автобусе получили серьезные ранения. Все пострадавшие отправлены в больницу.-0-