В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

19 июня, Айдын /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Автобус, следовавший из курортного города Бодрум в Стамбул, попал в аварию, в результате чего 45 человек пострадали. Об этом сообщают турецкая жандармерия, полиция и медицинская служба.
Пассажиры и водитель оказались заблокированы в автобусе после того, как он съехал с дороги на перекрестке. Помощь пострадавшим оказали спасательные команды пожарной части.
Двое из находившихся в автобусе получили серьезные ранения. Все пострадавшие отправлены в больницу.-0-
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