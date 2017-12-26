В Турции задержаны 12 боевиков ИГ

26 декабря, Адана /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турецкие силы безопасности задержали 12 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" в южной провинции Турции.

Полиция проводила одновременные рейды по нескольким адресам в Адане. Об этом сообщил сотрудник полиции, выступая на условиях анонимности из-за ограничений на разговоры в средствах массовой информации.

Двенадцать подозреваемых, включая двух сирийцев, были арестованы во время спецопераций.-0-