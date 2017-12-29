В Турции задержаны 29 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

29 декабря, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Полиция Турции задержала 29 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).

Полиция провела серию рейдов в столице Турции Анкаре. Об этом сообщил сотрудник полиции, выступая на условиях анонимности из-за ограничений на разговоры в средствах массовой информации.

По словам источника, часть подозреваемых готовила теракты во время новогодних мероприятий.

В прошлую новогоднюю ночь террорист открыл стрельбу из автомата в элитном ночном клубе Стамбула. В результате было убито 39 человек, из которых 16 иностранцы.-0-