В Турции задержаны 29 человек по подозрению в связях с ИГИЛ

29 декабря, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Полиция Турции задержала 29 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ).
Полиция провела серию рейдов в столице Турции Анкаре. Об этом сообщил сотрудник полиции, выступая на условиях анонимности из-за ограничений на разговоры в средствах массовой информации.
По словам источника, часть подозреваемых готовила теракты во время новогодних мероприятий.
В прошлую новогоднюю ночь террорист открыл стрельбу из автомата в элитном ночном клубе Стамбула. В результате было убито 39 человек, из которых 16 иностранцы.-0-
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