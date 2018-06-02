В Турции запретили Uber

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа онлайн-сервиса по заказу такси Uber в Турции прекращена, сообщают информагентства со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, в стране есть собственная система такси. "Мы не позволим системе разрушить бизнес турецких таксистов", - отметил Эрдоган.

Так, Стамбул обслуживает сейчас около 18 тыс. традиционных желтых такси. По мнению сторонников американской компании, низкий уровень обслуживания в них способствовал успеху Uber.

Сервис по заказу такси Uber уже запрещен в нескольких странах. К примеру, он покинул рынки Болгарии, Дании и Венгрии.-0-