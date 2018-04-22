В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками

Автобус с пассажирами опрокинулся в Торжке Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.
В ДТП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Всего пострадали девять человек. Все они доставлены в центральную больницу Торжка, а пациент с тяжелыми травмами – в Тверь.
В автобусе, который следовал из монастыря Нилова пустынь, было 38 экскурсантов и водитель. На выезде из Торжка водитель не удержался на обочине и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.
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