В Тверской области перевернулся экскурсионный автобус с паломниками

Автобус с пассажирами опрокинулся в Торжке Тверской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ДТП один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы. Всего пострадали девять человек. Все они доставлены в центральную больницу Торжка, а пациент с тяжелыми травмами – в Тверь.

В автобусе, который следовал из монастыря Нилова пустынь, было 38 экскурсантов и водитель. На выезде из Торжка водитель не удержался на обочине и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.