В Удмуртии авиация МЧС сбросила 53 т воды на горящий бывший военный полигон

17 мая, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Авиация МЧС России сбросила 53 т воды при тушении пожара на бывшем военном полигоне недалеко от населенного пункта Пугачево в Удмуртии.
В настоящее время авиация МЧС продолжает работы по тушению пожара. Всего к его ликвидации привлечены около 500 человек, более 100 единиц техники, в том числе пожарный поезд, вертолеты, три беспилотных летательных аппарата.
Пожар возник 16 мая на территории бывшего военного полигона и сопровождался единичной детонацией оставшихся там боеприпасов. По последним данным экстренных служб региона, его площадь составляет 300 га. Из находящегося поблизости военного городка в пункты временного размещения эвакуировали 2 тыс. человек.-0-
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