В Уэльсе автомобиль въехал в толпу

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В уэльском городе Ньюпорт (Великобритания) автомобиль трижды въехал в толпу, в результате пострадали четыре человека, сообщают информагентства.
Инцидент произошел у одного из городских клубов. По свидетельству очевидцев, водитель целенаправленно сбивал людей, несколько раз давал задний ход, а затем снова врезался в толпу. Позже автомобиль был найден сожженным.
Полиция Уэльса задержала 18-летнего подозреваемого.-0-
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