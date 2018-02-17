В Уэльсе зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Британская геологическая служба сообщает, что землетрясение магнитудой 4,4 баллов зафиксировано в южном Уэльсе.Сообщений о серьезных повреждениях или раненых не поступало.
Землетрясение произошло в субботу около 14:30 днем по местному времени. Его эпицентр находился примерно в 20 километрах к северо-востоку от Суонси.
Британская геологическая служба сообщила в Twitter, что землетрясения такого масштаба происходит в Великобритании примерно каждые два-три года.
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