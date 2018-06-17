В Уфе из-за задымления в "Гостином дворе" эвакуировано 200 человек

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Уфе из-за задымления в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) "Гостиный двор" эвакуировано 200 человек, сообщают информагентства.

Спасателям сегодня около 15.10 по московскому времени поступило сообщение о задымлении в "Гостином дворе". Спасатели, выехавшие по повышенному рангу, проводят разведку источника задымления.

"Гостиный двор" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров Уфы. Располагается в историческом центре города.-0-