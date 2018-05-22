В Украине 50 человек задержаны по подозрению в организации договорных матчей

22 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС - Укринформ/. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей. Об этом сообщается со ссылкой на информацию Федерации футбола Украины (ФФУ).
Правоохранители провели сегодня свыше 50 обысков в девяти областях Украины. В том числе обыски прошли у экс-тренера футбольного клуба "Мариуполь" Александра Севидова, а также у Руслана Забранского, который работает с МФК "Николаев". Кроме того, под подозрением находятся арбитры Евгений и Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.
Во время расследования стало известно о наличии пяти организованных преступных групп.-0-
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