В Украине 50 человек задержаны по подозрению в организации договорных матчей

22 мая, Киев /БЕЛТА - ТАСС - Укринформ/. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали около 50 футболистов, представителей клубов, тренеров и арбитров по подозрению в организации договорных футбольных матчей. Об этом сообщается со ссылкой на информацию Федерации футбола Украины (ФФУ).

Правоохранители провели сегодня свыше 50 обысков в девяти областях Украины. В том числе обыски прошли у экс-тренера футбольного клуба "Мариуполь" Александра Севидова, а также у Руслана Забранского, который работает с МФК "Николаев". Кроме того, под подозрением находятся арбитры Евгений и Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно.

Во время расследования стало известно о наличии пяти организованных преступных групп.-0-