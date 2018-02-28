В Украине из-за непогоды без электричества остались почти 100 населенных пунктов

28 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за непогоды обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"В ночь на 28 февраля вследствие осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях, а именно: Донецкая - 29, Харьковская - 19, Запорожская - 10, Одесская - 9, Черниговской - 7, Херсонская - 6, Днепропетровской - 5, Кировоградской - 5, Киевской - 4, Черкасской - 2 и Луганская - 1", - говорится в сообщении.
Для расчистки дорог от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области. К работам привлечены более 2 тыс. человек и 1 тыс. 420 единиц техники.
Морские порты и аэропорты работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.-0-
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