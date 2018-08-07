В Украине из-за отравления госпитализировано 26 детей

7 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Во Львовской области из-за отравления госпитализировали 26 детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.
"Всего в больницу госпитализированы 26 детей и один взрослый. Полицейские установили, что все они являются жителями Хмельницкой области, в возрасте 10-16 и 25 лет. Также правоохранители выяснили, что все они отдыхали в отеле одного из сел Пустомытовского района, где и питались", - отметили в пресс-службе.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, до трех лет ограничения свободы. Полицейские устанавливают причину массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы.
Первые сообщения о госпитализации детей во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф начали поступать 6 августа вечером. Состояние пациентов оценивалось как средне тяжкое. Предварительным диагнозом стала пищевая токсикоинфекция.-0-
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