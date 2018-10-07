В Украине из-за отравления в детском саду госпитализировано 36 человек

7 октября, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. В Хмельницкой области Украины из-за пищевого отравления в детском саду города Нетишин госпитализировано 36 человек. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Среди пострадавших 29 детей и 7 взрослых.

Воспитанники детского сада в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города с вечера 3 октября. По информации на утро 7 октября, в медицинских учреждениях Нетишина с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит средней тяжести" находятся 36 пациентов.

По факту массового отравления следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Для установления причин произошедшего назначен ряд экспертиз.-0-