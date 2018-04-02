В Украине из-за порывов ветра обесточены около 200 населенных пунктов

2 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине из-за осложнения погодных условий в ночь на 2 апреля без электроснабжения остались 192 населенных пункта в восьми областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 192 населенных пункта в восьми областях, а именно: Киевская - 112, Донецкая - 34, Запорожская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12, Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.-0-