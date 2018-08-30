В Украине началась продажа билетов на поезд четырех столиц

30 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. ПАО "Укрзализныця" начало продавать билеты на поезд, который будет курсировать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу. Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Ближе к Европе с ПАО" Укрзализныця ". Только что открыли продажу билетов на поезд 4 столиц. Им уже с сентября можно путешествовать из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу", - говорится в публикации.

По словам Евгения Кравцова, цены билетов на поезд четырех столиц пытались сделать максимально доступными.

Отмечается, что новый поезд отправится из Киева в первый рейс 28 сентября.-0-