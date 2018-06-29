В Украине обесточено более 200 населенных пунктов

29 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине в ночь на 29 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) обесточены 204 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В Полтавской области без электроснабжения остались 58 населенных пунктов, Луганской - 51, Черновицкой - 45, Тернопольской - 20, Днепропетровской - 17, Кировоградской - 11, Запорожской - 2, говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.-0-