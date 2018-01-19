В Украине от кори умерли 8 человек

19 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала вспышки заболеваемости корью умерли 8 человек. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, выступая в Верховной раде во время часа вопросов к правительству.

"Вчера стало известно о еще одной смерти от кори - это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента начала вспышки", - сказала она.

По словам Ульяны Супрун, в течение двух недель 2018 года корью заболели уже 1 тыс. 285 взрослых и детей, тогда как в течение всего 2017 года - 4 тыс. 782 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской областях и Киеве.

Вспышка кори возникла в Украине в 2017 году, тогда умерли 5 человек, из них трое детей. С сентября 2017 года Министерство здравоохранения проводит усиленные мероприятия по вакцинации населения.-0-