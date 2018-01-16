В Украине с начала года корью заболели более 1,2 тыс. человек

16 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала года корью заболели 1 285 человек. Об этом на брифинге сказал глава госучреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

"По данным на 14 января 2018 года, в Украине заболели 1 285 человек - 429 взрослых и 856 детей. Всего госпитализированы в медицинские учреждения 852 человека. Есть один летальный случай в Одесской области", - сказал Владимир Курпита.

По его словам, как и в прошлом году, наивысший уровень заболеваемости корью наблюдается в Ивано-Франковской области - 275 случаев, а также в Черновицкой - 274 случая, Закарпатской - 194, Одесской - 157. Не зарегистрировано случаев заболевания корью в 2018 году в Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. В Житомирской и Ривненской областях выявлено по 1 случаю.

Владимир Курпита сообщил, что Центр общественного здоровья проводит еженедельный мониторинг состояния заболеваемости корью.-0-