В Украине с начала года корью заболели более 2 тыс. человек

23 января, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала 2018 года корью заболели более 2 тыс. человек, подтверждено 3 летальных случая. Об этом на брифинге сказал директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита.

"Ситуация с корью остается в Украине напряженной. По состоянию на 22 января корью в Украине заболели 2 тыс. 84 человека, из них 1375 детей и 709 взрослых", - сказал Владимир Курпита.

Всего госпитализировано 1 тыс. 398 человек, среди них 857 детей. За три недели 2018 года зарегистрировано три летальных случая: двое детей и один взрослый, все в Одесской области.

Больше всего больных корью зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях.

По словам Владимира Курпиты, за прошлый год было иммунизировано 93,4% детей первого года жизни и 90,7% детей в возрасте 6 лет. Уровень вакцинации детей других возрастных групп, которым не была своевременно сделана необходимая прививка, был значительно ниже.

"Именно этот низкий уровень вакцинации детей других возрастных групп стал основной причиной вспышки кори в Украине", - сказал он.

Вспышка кори возникла в Украине в 2017 году, тогда умерли 5 человек, из них трое детей. В течение всего 2017 года было зафиксировано 4 тыс. 782 случая заболевания. С сентября 2017 года Министерство здравоохранения проводит усиленные мероприятия по вакцинации населения.-0-