В Украине с начала года корью заболели почти 13 тыс. человек

4 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала года корью заболели 12 828 человек - 5 140 взрослых и 7 688 детей. За это время от осложнений после кори умерло 8 человек: шестеро детей и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 17-ю неделю 2018 года корью заболели 1 143 человека: 595 взрослых и 548 детей. Наибольшее количество больных наблюдается в областях с самыми низкими показателями иммунизации", - говорится в сообщении.

Так, в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2 тыс. 34 человека, в Закарпатской области - 1 тыс. 987 человек. В то же время самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области - с начала года здесь заболели 4 человека.

Как сообщают в Минздраве, вакцина против кори есть в наличии во всех регионах. В министерстве также отмечают, что повысился уровень заболеваемости корью среди взрослых. Минздрав работает над изменением нормативно-правовой базы, чтобы предоставить возможность делать прививку вакцинами, закупленными на национальном уровне, не только детям, но и взрослым из группы риска.-0-