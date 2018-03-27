В Украине с начала года корью заболели почти 8,5 тыс. человек

27 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала года корью заболели 8 тыс. 434 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за двенадцатую неделю 2018 года заболели 712 человек: 283 взрослых и 429 детей. Всего за 12 недель 2018 года корью заболели 8 434 человека - 2 956 взрослых и 5 478 детей", - говорится в сообщении.

С начала года в Украине от осложнений кори умерли семь человек, из них пять детей. Больше всего заболевших в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской областях.

В министерстве напоминают, что лекарств от кори не существует, и призывают родителей вакцинировать детей.-0-