В Украине с начала года корью заболели свыше 18 тыс. человек

31 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Вспышка кори продолжается в Украине. С начала года заболели 18 144 человека - 7 378 взрослых и 10 766 детей, от осложнений кори умерли девять человек: шестеро детей и трое взрослых. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 21-ю неделю 2018 года корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей. Остановить вспышку может только усиленная иммунизация", - отмечается в сообщении.

Больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Министерство здравоохранения Украины призывает органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.-0-