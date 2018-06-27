27 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала года от кори умерли 12 человек: восемь детей и четверо взрослых, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1273 человека - 487 взрослых и 786 детей. За отчетную неделю от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Всего в Украине с начала года корью заболели 23 тыс. 131 человек - 9 тыс. 327 взрослых и 13 тыс. 804 ребенка. Больше всего заболевших во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве.

В Министерстве здравоохранения напомнили, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте 1 и 6 лет. Также Минздрав Украины начнет вакцинацию взрослых в группах риска (военных, студентов, педагогов, медиков).-0-