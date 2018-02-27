27 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с начала года от кори умерли 7 человек - пять детей и двое взрослых. Об этом сообщил на брифинге генеральный директор государственного учреждения "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Владимир Курпита.
По его словам, за прошедшую неделю корью заболели 783 человека, что на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей, в Одесской области умер новорожденный ребенок.
"Мы можем констатировать, что ситуация с заболеваемостью корью в Украине стабилизировалась. Мы не говорим о снижении заболеваемости, но о стабилизации процесса", - сказал Владимир Курпита.
В целом, по данным Минздрава, в течение 8 недель с начала года корью заболели 5 839 человек, из которых 1 981 взрослый и 3 858 детей. В медучреждения госпитализированы 3 945 больных.
По словам Владимира Курпиты, в 2017 году уровень плановой иммунизации вырос вдвое по сравнению с 2016 годом.-0-
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