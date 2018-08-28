В Украине снижается заболеваемость корью

28 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Снижение заболеваемости корью в Украине наблюдается уже вторую неделю. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"Вторую неделю подряд в Украине наблюдалось снижение заболеваемости корью. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 34-ю неделю 2018 года корью заболели 538 человек - 245 взрослых и 293 ребенка. Это на 12,5% меньше, чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

С начала года корью в Украине заболели почти 30 тыс. человек - более 12,2 тыс. взрослых и 17,7 тыс. детей. От осложнений умерли 13 человек: девять детей и четверо взрослых.

В Минздраве Украины напомнили, что в соответствии с действующим в стране законодательством вакцины закупаются лишь для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори. По состоянию на 23 августа в Украине имелось более 777 тыс. доз вакцин.-0-