6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине трое детей погибли под упавшей бетонной плитой в недостроенном здании, сообщают информагентства.
Трагедия произошла в поселке городского типа Нежин Черниговской области. О происшествии стало известно 6 июля в 16.20.
Известно, что в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, под ней оказались дети 2004 и 2006 годов рождения. Все трое погибли.
На месте происшествия работают спасатели и спецтехника.-0-
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