На месте происшествия. Фото ГСЧС в Черниговской области

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине трое детей погибли под упавшей бетонной плитой в недостроенном здании, сообщают информагентства.

Трагедия произошла в поселке городского типа Нежин Черниговской области. О происшествии стало известно 6 июля в 16.20.

Известно, что в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, под ней оказались дети 2004 и 2006 годов рождения. Все трое погибли.

На месте происшествия работают спасатели и спецтехника.-0-