В Украине трое военных погибли при взрыве на учениях

6 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. При взрыве во время учений на Ровенском полигоне в Украине погибли трое военнослужащих, еще девять ранены, сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск ВС Украины.

ЧП произошло во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих (один офицер и два бойца) погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять (два офицера, а также рядовые, солдаты и старшие солдаты) получили ранения различной степени тяжести.

Решением командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины бригадные тактические учения приостановлены. Министр обороны Степан Полторак назначил служебное расследование относительно причин произошедшего. Основной версией является нарушение мер безопасности. По факту взрыва открыто уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главнокомандующему ВСУ Виктору Муженко не применять минометы до завершения расследования.

В связи с гибелью бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода 7 июля в Закарпатской области объявлен днем траура.-0-