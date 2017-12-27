В Украине в тестовом режиме заработал биометрический контроль на границе с Россией

27 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с Россией сегодня начали работу в тестовом режиме, сообщил корреспонденту Укринформа помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"27 декабря в тестовом варианте заработал биометрический контроль на границе с Россией. Эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы в основных пунктах пропуска - "Гоптовка", "Бачевск", - сказал Олег Слободян.

Президент Украины Петр Порошенко 1 сентября 2017 года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.-0-