В Украине выпал снег

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивано-Франковской области Украины в горных районах выпал первый в этом сезоне снег, сообщает УКРИНФОРМ.
Температура воздуха в регионе сегодня утром опускалась до минус 5 градусов по Цельсию.
По данным синоптиков, в Украине в ближайшие дни сохранится прохладная погода, прогнозируются заморозки и порывы ветра до 20 м/сек.-0-
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