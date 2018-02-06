6 февраля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине за неделю корью заболели 930 человек, сообщил на брифинге директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита.

"Согласно предварительно озвученным прогнозам, ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной. По данным ЦОЗ, по состоянию на 2 февраля за пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек - 295 взрослых и 635 детей. Это еще на 7% больше, чем в течение четвертой недели. Всего в течение пяти недель 2018 года корью заболели 3 554 человека, из них 1 165 взрослых и 2 389 детей", - сказал Владимир Курпита.

Он отметил, что госпитализированы были 2 тыс. 345 больных. Накануне, 5 февраля, подтвердился еще один летальный случай - в Ивано-Франковской области 25-летняя женщина умерла от осложнений, вызванных болезнью.

"По состоянию на 5 февраля в Украине не осталось ни одного региона, где не был бы зарегистрирован хотя бы один случай кори", - подчеркнул директор ЦОЗ.

По его словам, на 1 февраля в рамках усиленной иммунизации были провакцинированы 73% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины, и 78% детей, которые вовремя не получили вторую дозу вакцины.

Всего в Украине с начала года от кори умерли четыре человека, из них двое детей.-0-